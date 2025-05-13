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Phát hiện cơ sở thu gom gần 800kg thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Quá trình kiểm tra cơ sở kinh doanh thịt lợn ở TP Đồng Xoài, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện 781kg thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi.
Đọc thêm : Phát hiện cơ sở thu gom gần 800kg thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi