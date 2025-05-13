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Pharmacity thu hồi 4 sản phẩm liên quan công ty làm hàng giả

Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity vừa phát đi thông cáo đã thu hồi toàn bộ các sản phẩm liên quan đến Công ty Herbitech và các công ty liên kết.
Đọc thêm : Pharmacity thu hồi 4 sản phẩm liên quan công ty làm hàng giả