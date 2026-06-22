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Pháp báo động đỏ vì nắng nóng cực đoan, có nơi lên tới 43°C

Pháp đang đặt 49 tỉnh, thành phố trong tình trạng báo động đỏ do nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước.
Đọc thêm : Pháp báo động đỏ vì nắng nóng cực đoan, có nơi lên tới 43°C