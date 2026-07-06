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Pháo hoa rực sáng, người dân Na Uy mở hội sau chiến thắng trước Brazil

Hàng chục nghìn người dân Na Uy đã đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2026.
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