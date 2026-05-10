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Pháo hoa cầu vồng trên bầu trời Hải Phòng gây sốt vì đẹp siêu thực

Màn bắn pháo hoa vào tối 8/5 trong khuôn khổ lễ khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng khiến nhiều du khách bất ngờ vì quá ấn tượng.
Đọc thêm : Pháo hoa "cầu vồng" trên bầu trời Hải Phòng gây sốt vì đẹp siêu thực