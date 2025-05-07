Cụ bà 96 tuổi ở Nghệ An thoát nạn khi bị rắn hổ mang lao tới tấn công ngay trong sân nhà. Nhờ phản xạ kịp thời với chiếc gậy trên tay, cụ đã đuổi con rắn và an toàn trở lại.