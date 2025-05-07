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Phản xạ của cụ bà 96 tuổi khi bị rắn hổ mang tấn công

Cụ bà 96 tuổi ở Nghệ An thoát nạn khi bị rắn hổ mang lao tới tấn công ngay trong sân nhà. Nhờ phản xạ kịp thời với chiếc gậy trên tay, cụ đã đuổi con rắn và an toàn trở lại.
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