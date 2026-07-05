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Phản ứng vui mừng của shipper khi được tặng 7.000 đồng giữa trưa nắng

Nhận 7.000 đồng tiền tip khi giao đơn hàng lúc giữa trưa, shipper lớn tuổi tại TPHCM đã liên tục mỉm cười, ngại ngùng rồi không ngừng nói lời cảm ơn.
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