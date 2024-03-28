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Phản ứng lạ của HLV Park Hang Seo về khả năng trở lại tuyển Việt Nam

Khi nhận được câu hỏi liên quan tới khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã đáp trả khéo léo.
Đọc thêm : Phản ứng lạ của HLV Park Hang Seo về khả năng trở lại tuyển Việt Nam