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Phản ứng bất ngờ của Ngọc Lan, Hứa Minh Đạt khi gặp chiêu lừa "con cấp cứu"

Ngọc Lan cho biết khi chứng kiến sự việc, cô quyết định quay lại và đăng tải lên mạng xã hội để các bậc phụ huynh cảnh giác.
Đọc thêm : Phản ứng bất ngờ của Ngọc Lan, Hứa Minh Đạt khi gặp chiêu lừa "con cấp cứu"