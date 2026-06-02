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Phần trình diễn áo tắm điêm tuyệt đối của Faith Maria Porter

Giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026, người đẹp Faith Maria Porter - "Viên ngọc đen Ghana" - khiến nhiều khán giả tiếc nuối.
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