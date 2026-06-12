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Phần phía đông thành phố Konstantinovka hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga

Phần phía đông của thành phố Konstantinovka hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, binh sĩ Nga giương cao cờ chiến thắng.
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