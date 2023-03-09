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Phẫn nộ cảnh người phụ nữ hành hung cụ bà bán bắp

Do mâu thuẫn trong buôn bán, người phụ nữ dùng trái bắp đánh, đẩy ngã xe bắp của cụ bà 70 tuổi khiến bà bị thương.
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