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Phần Lan sẽ trở thành thành viên thứ 31 của NATO

Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan, dỡ bỏ trở ngại cuối cùng đối với nỗ lực của Phần Lan trong tiến trình trở thành thành viên của liên minh quân sự này.
Đọc thêm : Phần Lan sẽ trở thành thành viên thứ 31 của NATO