Video
video cùng chuyên mục

Phản cảm nhóm bạn chú rể trói cô dâu vào cột điện để tạo niềm vui

Cô dâu ở Trung Quốc bị bạn bè chú rể trói chặt vào cột điện để chụp ảnh nhằm tạo tiếng cười trong đám cưới. Sự việc đã vấp phải chỉ trích từ cư dân mạng.
Đọc thêm : Phản cảm nhóm bạn chú rể trói cô dâu vào cột điện để tạo niềm vui