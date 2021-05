Phạm nhân cứa cổ bạn tù "đổ tội" quản giáo cho dùng ma túy đá

Phan Công Trọng (SN 1981, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị truy tố ra trước pháp luật tội giết người. Vào thời điểm gây án, Trọng đang thụ án tại Trại giam số 6 - Bộ Công an vời bản án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nạn nhân của Trọng là một bạn tù cùng buồng bệnh. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Trọng chối tội, cho rằng mình không giết nạn nhân mà nạn nhân tử vong do bị bệnh tim. Không những thế, Trọng còn đổ tội bị quản giáo o ép, đổi thuốc chữa bệnh và cho uống ma túy đá. Để đảm bảo tính khách quan trong xét xử, chiều ngày 19/3, TAND tỉnh Nghệ An đã cho hoãn phiên tòa, đưa Phan Công Trọng đi giám định tâm thần đối với bị cáo.