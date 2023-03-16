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Pha oresol thế nào cho đúng để không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ

Các bác sĩ khuyến cáo, cần đọc kĩ hướng dẫn cách pha oresol, tuyệt đối tuân thủ theo liều lượng quy định
Đọc thêm : Pha oresol thế nào cho đúng để không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ