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Pha cứu thua xuất thần của thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ khiến tuyển Áo ôm hận

HLV Ralf Rangnick cho rằng tuyển Áo bị loại ở vòng 1/8 Euro 2024 một cách cay đắng vì pha cứu thua xuất thần của thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ, Mert Gunok.
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