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Pha bóng bi hài: Cầu thủ "đè đầu cưỡi cổ" đối thủ và nhận cái kết đắng

Tình huống bi hài xuất hiện ở giải hạng 2 Brazil khi một cầu thủ đã chủ động nhảy lên lưng đối phương và làm động tác cưỡi ngựa.
Đọc thêm : Pha bóng bi hài: Cầu thủ "đè đầu cưỡi cổ" đối thủ và nhận cái kết đắng