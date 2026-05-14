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Paris Saint Germain vô địch Ligue 1 lần thứ 5 liên tiếp

Đây là chức vô địch Ligue 1 thứ 5 liên tiếp của PSG, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá Pháp.
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