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Paris hứng giông sét dữ dội sau chuỗi ngày nắng nóng

(Dân trí) - Một cơn giông mạnh kèm sấm sét quét qua Paris (Pháp) đêm 27/6, nhiều lần thắp sáng bầu trời đêm sau những ngày nắng nóng kỷ lục.
Đọc thêm : Paris hứng giông sét dữ dội sau chuỗi ngày nắng nóng