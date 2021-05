Orianthi - Tài năng rock được Michael Jackson phát hiện trước khi chết

(Dân trí) - 24 tuổi, chơi guitar rất cừ, “sở hữu” một phong cách trình diễn rất riêng và từng được ngôi sao nhạc Pop Michael Jackson mời tham gia biểu diễn trong tour diễn tại London This is It của anh. Đó là những nét giới thiệu qua về ngôi sao trẻ Orianthi.