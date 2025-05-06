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Ông Trump phân trần sau khi đăng bức ảnh "chế" gây tranh cãi

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng giải thích sau khi ông vấp phải nhiều chỉ trích về bức ảnh "chế" bản thân mặc trang phục như giáo hoàng.
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