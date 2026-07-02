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Ông Trump nói chuyện với phiên bản AI của cựu Tổng thống Roosevelt

Tổng thống Donald Trump đã có một cuộc trò chuyện ngắn với phiên bản trí tuệ nhân tạo của một người tiền nhiệm vào ngày 1/7
Đọc thêm : Ông Trump nói chuyện với phiên bản AI của cựu Tổng thống Roosevelt