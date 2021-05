Ông trùm ma túy và hai bản án tử hình

Khi đang bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy thì Vũ Đình Dương (SN 1980, quê Gia Bình, Bắc Ninh, trú Đắk Lăk)trốn ra Bắc Giang, thay tên đổi họ và thiết lập đường dây ma túy mới. Tháng 9/2014, Vũ Đình Dương bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt tử hình vì hành vi mua bán trái phép 125 bánh heroin. Ngày 30/3/2015, Vũ Đình Dương tiếp tục bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình về hành vi mua bán 40 bánh heroin từ năm 2006.