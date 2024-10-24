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Ông Obama đọc rap để vận động cử tri bầu cho bà Harris

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc rap trong một sự kiện mít tinh để kêu gọi cử tri bầu cho ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris.
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