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Ông bố tường trình việc "cho con trai 12 tuổi lái ô tô"

Cục CSGT cho biết, trong quá trình xe cứu hộ cẩu kéo ô tô bị hỏng, ông L. cho con trai ngồi ở ghế lái và nói với cháu là sẽ quay video con mình điều khiển ô tô cho vui.
Đọc thêm : Ông bố tường trình việc "cho con trai 12 tuổi lái ô tô"