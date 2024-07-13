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Ông bố Trung Quốc cho con gái bóc lá bắp cải để ngồi im trên tàu

Một ông bố Trung Quốc đã tìm ra giải pháp sáng tạo để ngăn con gái gây ồn ào và làm phiền những hành khách khác trên chuyến tàu.
Đọc thêm : Ông bố Trung Quốc cho con gái bóc lá bắp cải để ngồi im trên tàu