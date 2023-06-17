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Ông bố cởi trần khoe cơ bắp đứng bán sầu riêng khiến khách "sốt sình sịch"

Nhiều khách hàng cho biết, họ sẵn lòng "lặn lội đường xa" tới ghé thăm quán sầu riêng của anh Ery Syarif ở Malaysia nhờ chiêu quảng cáo hấp dẫn.
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