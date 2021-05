One Direction - Story of My Life

Người hâm mộ của Onde Direction, hay còn được biết đến với tên gọi “Directioners”, đã đưa sự cuồng nhiệt của mình đến một đẳng cấp khác. Morgan Spulock, đạo diễn cho bộ phim One Direction: This is Us, khẳng định rằng những cô nàng điên cuồng luôn áp sát One Direction hết sức để có thể nhìn tận mắt thần tượng của mình.