One Direction “lập kỷ lục” với 134 show diễn vòng quanh thế giới

(Dân trí) - Sau nhiều tháng thực hiện tour lưu diễn Take me home của mình tại nhiều nước trên thế giới, nhóm nhạc One Direction đã kết thúc hành trình bằng một đêm diễn ở Tokyo, Nhật Bản và lập kỷ lục với 134 show hoành tráng.