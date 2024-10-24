Video
video cùng chuyên mục

Ôm mộng xuất ngoại thi đấu, bộ đôi ngôi sao Indonesia nhận trái đắng

Marselino Ferdinan và Nathan Tjoe A-On, hai tài năng trẻ người Indonesia đang gặp khó khăn khi xuất ngoại thi đấu tại giải Championship của nước Anh.
Đọc thêm : Ôm mộng xuất ngoại thi đấu, bộ đôi ngôi sao Indonesia nhận trái đắng