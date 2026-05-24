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Ô tô vượt đèn đỏ tốc độ cao, gây tai nạn cho người đi xe máy

Dù đèn đỏ vẫn còn khoảng 3 giây, chiếc ô tô vẫn lao vọt qua ngã tư với tốc độ cao, gây ra tai nạn cho một người đi xe máy đúng luật.
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