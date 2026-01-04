Video
video cùng chuyên mục

Ô tô trôi tự do ra đường khi tài xế đang nằm ngủ trong xe

Tài xế dừng xe bên đường để chợp mắt, nhưng quên không kéo phanh tay, khiến chiếc xe trôi tự do ra đường mà người này không hay biết.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe tải mất lái, lao vào cột điện ven đường và lật nghiêng