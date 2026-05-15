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Ô tô quay đầu bất cẩn, đè bẹp xe máy

Chiếc xe máy bị chẹt dưới bánh ô tô sau va chạm đã cứu mạng người phụ nữ.
Đọc thêm : Ô tô quay đầu bất cẩn, đè bẹp xe máy