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Ô tô lùi bất cẩn, gây họa cho người đi xe máy và một ô tô khác

Chiếc xe điện màu đỏ đã đi lùi từ trên vỉa hè xuống đường đẩy người đi xe máy ngã văng vào mũi ô tô khác.
Đọc thêm : Ô tô lùi bất cẩn, gây họa cho người đi xe máy và một ô tô khác