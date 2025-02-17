Video
video cùng chuyên mục

Ô tô lao thẳng vào nhà dân, đỗ "gọn" trong phòng khách

Chiếc xế hộp do bà A. điều khiển đã phi từ bên đường, đâm thẳng vào nhà ông B. ở Thái Nguyên, cuốn một người đàn ông vào gầm xe.
Đọc thêm : Ô tô lao thẳng vào nhà dân, đỗ "gọn" trong phòng khách