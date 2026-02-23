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Ô tô gây va quệt vì tài xế chuyển hướng ngay sau khi bật xi-nhan

Tài xế chiếc Toyota Yaris Cross chuyển hướng ngay sau khi bật đèn xi-nhan mà không quan sát phía sau, dẫn đến va quệt với một ô tô đi cùng chiều.
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