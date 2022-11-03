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Ô tô điện Trung Quốc thực hiện chuyến bay đầu tiên thành công

Không chỉ dẫn trước nhiều nhà sản xuất ô tô lớn trong lĩnh vực xe điện, doanh nghiệp Trung Quốc này còn thử nghiệm thành công cả ô tô bay.
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