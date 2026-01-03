Video
video cùng chuyên mục

Ô tô con toác đầu, xoay ngang đường vì húc vào đuôi xe bồn tưới cây

Chiếc xe bồn bật đèn cảnh báo và di chuyển chậm để tưới cây bên đường, trong khi tài xế ô tô con có vẻ thiếu quan sát.
Đọc thêm : Ô tô con toác đầu, xoay ngang đường vì húc vào đuôi xe bồn tưới cây