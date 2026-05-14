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Ô tô con đâm đuôi xe tải trên cao tốc, cảnh sát cứu một người mắc kẹt

Lực lượng chức năng đã dùng banh cắt thủy lực để giải cứu một nạn nhân mắc kẹt trong chiếc ô tô con.
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