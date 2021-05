Ô tô con bị kéo lê vì bất ngờ tại đầu xe container

Chiếc xe sedan vượt phải chiếc xe container, nhưng khi chưa vượt qua hoàn toàn đã bất ngờ chuyển làn, hậu quả của cú tạt đầu này là đã bị xe container đẩy đi một đoạn xa. May mắn, những người ngồi trên xe sedan vẫn bình an vô sự do xe container di chuyển với tốc độ chậm, nhưng chắc chắn đã phải nhận một bài học nhớ đời.