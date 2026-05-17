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Ô tô bốc cháy dữ dội trong trạm xăng

Camera giám sát tại một trạm xăng ở thành phố Gomel (Belarus) đã ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe SUV đang chờ bơm nhiên liệu đã bất ngờ khói trắng bốc ra ngùn ngụt từ bên dưới nắp ca pô.
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