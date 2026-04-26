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Ô tô bị đâm ngang hông vì qua đường khi tầm nhìn bị che khuất

Dù tầm nhìn đang bị chiếc xe che khuất toàn bộ, tài xế chiếc Mitsubishi Xforce vẫn cố tình chuyển hướng sang đường, dẫn đến va chạm với một chiếc ô tô ngược chiều.
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