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Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang đổ xăng

Camera giám sát tại một trạm xăng ở đô thị Boa Esperanca (Brazil) đã ghi lại khoảnh khắc một chiếc Volkswagen Kombi trong khi đang đổ xăng đã bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.
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