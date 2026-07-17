Video
video cùng chuyên mục

Nước từ núi tràn xuống, Mù Cang Chải ngập trong bùn đất

(Dân trí) - Đến chiều 17/7, nước từ trên núi vẫn tiếp tục đổ xuống khu dân cư tại xã Mù Cang Chải (Lào Cai), cuốn theo đất đá, cành cây, gây ngập nhiều tuyến đường.
Đọc thêm : Nước từ núi tràn xuống, Mù Cang Chải ngập trong bùn đất