Video
video cùng chuyên mục

Nước tắm tượng Bà Chúa Xứ núi Sam được nấu từ bao nhiêu loài hoa?

Nước tắm Bà được nấu từ 9 loại hoa thơm như huệ đỏ, cúc vàng, huệ trắng, đồng tiền, hoa phượng, hoa điệp, hoa hồng, hoa lài, sen.
Đọc thêm : Nước tắm tượng Bà Chúa Xứ núi Sam được nấu từ bao nhiêu loài hoa?