Video
video cùng chuyên mục

Nước ngập sâu, hàng loạt ô tô chết máy ở Trần Đăng Ninh

Sáng 7/10, trận mưa lớn khiến ngõ 49 Trần Đăng Ninh (Hà Nội) ngập rất sâu. Hàng loạt ô tô chết máy giữa dòng nước.