Nước mắt chảy ngược

Trong cơn tức giận vì bố không cho mượn xe máy để đi chơi, lại sẵn hơi men trong người, Lô Thanh Ba (SN 1994, xã Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An) đã nắm cổ bố là ông Lô Đình Quang và đấm vào miệng, lưng ông này. Anh trai của Lô Thanh Ba là Lô Văn Tý can ngăn. Lô Thanh Ba chạy xuống bếp, lấy cây súng kíp bắn chết anh trai mình. Lô Văn Tý chết, để lại 2 đứa con bơ vơ do vợ Tý bỏ đi 4 năm nay. Vợ chồng ông Lô Đình Quang thay con trai nuôi nấng 2 cháu. Trước tòa, ông chẳng còn nước mắt mà khóc, chỉ xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lô Thanh Ba. Với hành vi giết người, Lô Thanh Ba bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 16 năm tù giam.