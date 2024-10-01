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Nước lũ trên các sông đang lên nhanh, cảnh báo ngập lụt nhiều nơi

Mực nước trên sông Thao (sông Hồng) đang lên nhanh, đầu giờ sáng 1/10, mực nước trên sông Thao tại Lào Cai là 80,04m, tại Yên Bái là 27,03.
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