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Nước lũ cuốn trôi vườn sen đá tiền tỷ ở Đà Lạt, chủ vườn bất lực khóc ròng

Đọc thêm : Nước lũ cuốn trôi vườn sen đá tiền tỷ ở Đà Lạt, chủ vườn bất lực khóc ròng